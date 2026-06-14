«Налёт на рассвете». Беспилотники атаковали Ярославскую область в воскресенье

Утром 14 июня Ярославскую область атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — написал глава региона в 4:15 по московскому времени.

Евраев обратился к гражданам с просьбой найти безопасные укрытия и держаться подальше от оконных проемов.

«Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"», — призвал губернатор.

Он подчеркнул, что все учреждения на территории области продолжают функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что утром 12 июня силы ПВО отразили атаку семи беспилотников, летевших на Москву.