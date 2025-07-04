Наводнение произошло в Петербурге: уровень воды достиг 180 см — двое пострадали

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Сестрорецке, где парк «Дубки» оказался под водой. Прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в Неве. Непогода также приводит к падению деревьев.

Это первое июльское наводнение в Петербурге за последние 160 лет. Причиной стал циклон, принесший сильный западный ветер, нетипичный для летнего сезона. Это вызвало угрозу наводнения в заливе.

Согласно информации синоптиков, в ночь на 4 июля в восточной части Финского залива усилился ветер, достигая порывов до 28 м/с, а высота волн составила 2,5 м.

Городские власти и спасательные службы предпринимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего развития наводнения. МЧС приняло решение о закрытии затворов дамбы, полностью перекрыв доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу в ночь на 4 июля. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановлено.

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что без закрытия дамбы наводнение уже произошло бы. При закрытых створках уровень воды в Неве достиг 95 см и, по прогнозам, продолжит повышаться в первой половине дня до 120 см.

В акватории Невской губы в районе Кронштадта и дамбы зафиксированы порывы западного ветра до 20–23 м/с, а в Петербурге — от 15 до 19 м/с. Ожидается, что ветер ослабнет во второй половине дня.

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности, предупреждающий о потенциально опасной погоде, который продлен до субботы, 5 июля. Об этом сообщил телеграм-канал Смольного 4 июля.

По данным Росгидрометцентра, опасные погодные условия сохранятся до 1 часа ночи. Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 15–20 м/с, а в прибрежных районах — 24 м/с.

В результате разгула стихии пострадали две женщины. В Кронштадте на одну из них упало дерево, когда она находилась в автомобиле. Сильный ветер повалил более 35 деревьев и повредил как минимум пять автомобилей.

Шторм обрушил остановку в Пушкинском районе и повредил слабо закрепленные конструкции. На Серебристом бульваре обрушившиеся деревья заблокировали проезд во двор, а на улице Некрасова дерево упало на проезжую часть.

Ранее в МЧС предупредили население о проблемах с жизнеобеспечением в ряде регионов России.