В МЧС предупредили население о проблемах с жизнеобеспечением в ряде регионов России

В связи с непогодой, которая ожидается в пятницу, 4 июля, в 11 регионах пяти федеральных округов Российской Федерации, могут возникнуть проблемы с работой систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозируются сильные дожди с градом и грозами, а также штормовой ветер. Об этом информирует РИА Новости , ссылаясь на информацию от МЧС России.

Погодные катаклизмы могут быть в Тюменской, Челябинской, Амурской, Омской областях. Также сильные капризы природы ожидаются в республиках Кавказа и Карелии.

В этих регионах существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных такими природными явлениями, как ливни, грозы, град и сильный ветер, скорость которого может достигать 25 метров в секунду.

В экстренных службах также предупредили о возможном нарушении работы линий связи и электропередач, а также о трудностях в передвижении транспорта из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 4 июля впервые за 160 лет может произойти сильнейшее наводнение.