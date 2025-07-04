В МЧС предупредили население о проблемах с жизнеобеспечением в ряде регионов России
МЧС: жизнеобеспечение не менее 11 регионов 4 июля могут нарушить ливни и шторм
Фото: [Тропические ливни накрыли Москву/Медиасток.рф]
В связи с непогодой, которая ожидается в пятницу, 4 июля, в 11 регионах пяти федеральных округов Российской Федерации, могут возникнуть проблемы с работой систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозируются сильные дожди с градом и грозами, а также штормовой ветер. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информацию от МЧС России.
Погодные катаклизмы могут быть в Тюменской, Челябинской, Амурской, Омской областях. Также сильные капризы природы ожидаются в республиках Кавказа и Карелии.
В этих регионах существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных такими природными явлениями, как ливни, грозы, град и сильный ветер, скорость которого может достигать 25 метров в секунду.
В экстренных службах также предупредили о возможном нарушении работы линий связи и электропередач, а также о трудностях в передвижении транспорта из-за погодных условий.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 4 июля впервые за 160 лет может произойти сильнейшее наводнение.