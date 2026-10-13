Назначать БАДы и лечить едой: нутрициологам без медобразования грозят уголовные дела

Эпоха, когда нутрициолог без диплома врача мог смело «лечить» гастриты, диабет или гормональные сбои одной лишь коррекцией рациона, подошла к концу. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Теперь любая попытка подменить клиническую терапию диетой квалифицируется как незаконная медицинская деятельность или запрещенное целительство. Грань между бытовым советом и правонарушением теперь очерчена предельно жестко: если рекомендации специалиста по питанию нанесут реальный вред здоровью клиента, дело может дойти до уголовного преследования.

Правовой статус нутрициолога лишили права назначать биологически активные добавки — теперь это исключительная прерогатива врачей и фельдшеров. Любая попытка прописать курс препаратов под видом «индивидуального плана восстановления» автоматически выводит специалиста из правового поля. Фактически консультантов по питанию окончательно вывели за пределы системы здравоохранения. Теперь их легальная ниша сузилась до фитнес-индустрии, ведения блогов, работы в качестве самозанятых консультантов или составления общих планов питания для абсолютно здоровых людей. Главное условие выживания в профессии — категорический отказ от медицинской терминологии и обещаний исцеления. Как только речь заходит о лечении конкретных болезней, нутрициолог без лицензии превращается в правонарушителя.

Ранее сообщалось, что инъекционные процедуры красоты должны проводить только врачи с медицинским образованием.