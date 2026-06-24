«Уколы красоты» без лицензии: как не попасть к мошеннику

Инъекционные процедуры должны проводить только врачи с медицинским образованием — путь занимает 6 лет вуза, ординатуру и специализацию. Врач-косметолог Инна Вербицкая в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как распознать нелегального специалиста, какие документы он обязан показать и почему «уколы красоты» — это медицинская процедура, а не косметическая услуга.

Кто имеет право делать «уколы красоты»

Врач-косметолог подчеркнула, что путь в профессию занимает годы.

«Шесть лет лечебного или педиатрического факультета в медицинском институте. Затем — ординатура по дерматовенерологии, а затем уже первичная специализация по косметологии. У врача-косметолога дипломов о высшем образовании как минимум три», — пояснила эксперт.

И это без учета дополнительных специализаций.

«Многие врачи приходят из других областей медицины. Это огромный плюс — такие врачи умеют мыслить клинически», — добавила Вербицкая.

Инъекции — только врачам

Все процедуры с повреждением кожных покровов и использованием инъекций проводятся исключительно медицинским персоналом.

«Есть категория инъекций, которые могут проводиться медсестрами — в косметологии их называют косметологи-эстетисты, по назначению врача. Но есть исключительно врачебные процедуры», — разъяснила эксперт.

При этом, по ее словам, в реальности распространены случаи, когда такие процедуры проводят люди, не имеющие отношения к медицине.

Что проверять перед записью к косметологу

Первый шаг — социальные сети. Там можно проверить, есть ли у косметолога диплом о высшем медицинском образовании, посоветовала Вербицкая. Второй шаг — не стесняться спрашивать документы.

Фото: [ istockphoto.com/Elena Katkova ]

«Врач своими документами об образовании гордится. Ему не сложно будет по запросу дать ознакомиться с этой информацией», — подчеркнула она.

Лицензия — на клинику, а не на врача

«Лицензию получают не на врача, а на помещение. Будет ли в данной клинике работать именно ваш специалист — сложно предположить», — предупредила эксперт.

Она посоветовала пользоваться рекомендациями тех, кто уже выбрал клинику и врача, а также обращать внимание на соцсети доктора.

«Сейчас врачи понимают, что должны выходить в эфир, давать свое мнение, давать людям возможность узнавать себя», — рассказала Вербицкая.

Что делать, если вы уже пострадали:

Собрать все документы: чеки, договоры, фото до и после;

Зафиксировать факт обращения в медицинское учреждение;

Обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Нелегальная косметология в России достигла оборота 100 млрд рублей — и продолжает расти. Эксперты называют это «чудовищным бумом, основанным на страхе старения». Теневой сектор вырос на 35% за год, приближаясь к легальному рынку в 300 млрд. При этом значительная часть процедур проводится без медицинского образования и лицензий. Ответственность часто несут исполнители, а организаторы теневых схем уходят от наказания.