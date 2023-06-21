Названа предварительная причина крупного пожара на предприятии в Волоколамске

Причиной пожара в помещении цеха по производству поддонов в подмосковном Волоколамске, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Возгорание в нежилом здании на улице Ямская произошло накануне поздно вечером. В настоящее время на месте работают шестьдесят пожарных.

По данным пресс-службы МЧС России, огонь распространился на площади шесть тысяч квадратных метров. Пламя перекинулось на продукцию, которая хранилась на улице.

Ранее сообщалось, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего проконтролирует Волоколамская городская прокуратура.