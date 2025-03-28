Названа причина поджога, из-за которого сгорели 22 автомобиля во Владивостоке

Во Владивостоке на стоянке сгорели 22 автомашины. Это стало следствием акции устрашения, когда организатор поджога пытался повлиять на позицию человека, задолжавшего деньги. Об этом сообщило РИА Новости.

Во Владивостоке 24 марта на автостоянке произошел пожар на площади в 150 кв. м. В результате полностью выгорели 22 машины. Инцидент случился из-за поджога, и следствию уже удалось установить виновников и заказчика преступления. Организатор поджога решил помочь своему знакомому вернуть денежный долг. Для этого он нашел двух исполнителей, которые согласились поджечь машину.

«Подыскал исполнителя, который с другом совершил поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке. Вину в содеянном организатор поджога в полном объеме не признал», — указали журналистам в прокуратуре.

Пламя от горящей автомашины перекинулось на другие транспортные средства. И заказчик, и оба исполнителя были задержаны, все они ранее были судимы. Организатор был отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось о ЧП в Ленинградской области. Там взорвался газовый баллон в пятиэтажном жилом здании. Несколько квартир получили повреждения. Возник пожар на площади в 90 кв. м. К счастью, обошлось без жертв.