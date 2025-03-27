В Ленинградской области газовый баллон взорвался в пятиэтажке

В одной из пятиэтажек Ленинградской области взорвался газовый баллон, после чего возник пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале «РЕН ТВ|Новости».

В результате происшествия оказались повреждены несколько квартир. Огонь площадью в 90 кв. м перекинулся с третьего этажа на четвертый. Согласно предварительным сведениям, никто не погиб, но четырех местных жителей осматривают врачи.

Ранее стало известно, что дом в Махачкале, где прогремел взрыв, не предназначался для жизни и его лишь готовили ввести в эксплуатацию. В результате случившегося инцидента хозяйка квартиры, где находился эпицентр, попала в реанимацию.