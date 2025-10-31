Названа причина смертельного ДТП в Туле с трамваем

Причиной массового ДТП в Туле стал сошедший рельсов на Пролетарском мосту с рельсов трамвай. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщил ТАСС.

Накануне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате массовой аварии в столице погибли четыре человека. 20 граждан получили различные травмы, пять из них — в тяжелом состоянии.

Установлено, что трамвай сошел с рельсов из-за дефекта трамвайного полотна.

По факту смертельного ДТП правоохранители завели уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

