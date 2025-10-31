Названа причина смертельного ДТП в Туле с трамваем
ТАСС: причиной массового ДТП в Туле стал сошедший с рельсов трамвай
Фото: [Скрытый патруль ГИБДД в Москве/Медиасток.рф]
Причиной массового ДТП в Туле стал сошедший рельсов на Пролетарском мосту с рельсов трамвай. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщил ТАСС.
Накануне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате массовой аварии в столице погибли четыре человека. 20 граждан получили различные травмы, пять из них — в тяжелом состоянии.
Установлено, что трамвай сошел с рельсов из-за дефекта трамвайного полотна.
По факту смертельного ДТП правоохранители завели уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Волгограда в аварии с ВАЗ-2105 погибли двое подростков. У молодых людей отсутствовало водительское удостоверение.