Немецкий город охватила наркозависимость: власти в панике

Издание Bild сообщило , что правительство Германии начало паниковать в связи с кризисной ситуацией, сложившейся во Франкфурте-на-Майне из-за активного распространения наркотика фентанила.

Как отмечает издание, местные органы власти испытывают трудности в решении проблем, связанных с оборотом и потреблением наркотических средств в городе.

В целях предотвращения дальнейшего распространения наркотической зависимости представители власти планируют организовать конференцию для обмена опытом с экспертами из других стран. По данным издания, более половины потребителей героина во Франкфурте-на-Майне также употребляют фентанил.

Ранее губернатор Вологодской области ответил на обвинения о наркотиках.