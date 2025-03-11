Немецкий город охватила наркозависимость: власти в панике
Bild: Германия в панике из-за наркокризиса во Франкфурте
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Издание Bild сообщило, что правительство Германии начало паниковать в связи с кризисной ситуацией, сложившейся во Франкфурте-на-Майне из-за активного распространения наркотика фентанила.
Как отмечает издание, местные органы власти испытывают трудности в решении проблем, связанных с оборотом и потреблением наркотических средств в городе.
В целях предотвращения дальнейшего распространения наркотической зависимости представители власти планируют организовать конференцию для обмена опытом с экспертами из других стран. По данным издания, более половины потребителей героина во Франкфурте-на-Майне также употребляют фентанил.
Ранее губернатор Вологодской области ответил на обвинения о наркотиках.