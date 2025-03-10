Губернатор Вологодской области ответил на обвинения о наркотиках

В своем телеграм-канале глава Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал домыслы о якобы имевшем место употреблении им наркотических веществ. Он назвал подобные заявления грязной ложью, а источник, распространяющий эту информацию, — некомпетентным.

Таким образом губернатор отреагировал на слова своего отца Юрия Филимонова, который заявил о том, что семья была оскорблена появившимися сплетнями. Упомянутые сведения начали активно тиражироваться в интернете еще в декабре предыдущего года.

Георгий Филимонов также выразил признательность своему отцу за защиту его репутации и готовность бороться с дезинформацией любыми доступными способами.

Губернатор подчеркнул, что при необходимости готов вступить в полемику с оппонентами и в любой момент сдать анализы. Он заверил, что продолжит работу по улучшению области, опираясь на поддержку жителей.

Ранее сообщалось, что боксера из Дагестана Исмаилова задержали в Москве за хранение наркотиков.