«Необходимо подавать в суд»: выяснилось, кто ответит за жуткое ДТП в Приморском крае

В Хасанском районе Приморского края произошло ДТП с участием туристического автобуса, который следовал из Китая в Уссурийск. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе был 51 пассажир. Двое погибли, десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Как рассказал адвокат Тимур Харди, уже известно, что автобус — китайский, его водитель — гражданин КНР, а все пассажиры — россияне.

«За нарушение российских правил дорожного движения на территории РФ несет ответственность водитель, даже если он является гражданином иностранного государства. Если будет установлено, что виновником данного ДТП является именно он, ответственность будет предусматриваться по УК РФ», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, что нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц, карается принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет.

«Что касается материальной ответственности, то ее несет китайская компания — собственник автобуса, если будет установлено, что ДТП произошло по вине водителя компании либо в связи с технической неисправностью транспортного средства. Именно на эту компанию и необходимо подавать в суд пострадавшим, чтобы получить компенсации», — уточнил Харди.

Но если виновником ДТП является иное лицо, то отвечать будет оно, подчеркнул адвокат.

«Например, это может быть местное управление автомобильных дорог, если ДТП произошло из-за неисправности дорожного покрытия, или водитель другого транспортного средства, если он по своей вине создал аварийную ситуацию. Сейчас все будет зависеть от того, какие результаты появятся после проведения всех необходимых экспертиз. Уже на основании имеющихся документов можно будет определить виновного», — подытожил адвокат.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморье два человека погибли в съехавшем в кювет туристическом автобусе.