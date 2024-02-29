Нетрезвый житель Алтая протаранил остановку и получил шесть лет колонии

Мужчина находился за рулем автомобиля, когда врезался в остановку общественного транспорта. Один человек погиб и еще один был травмирован, а виновный сбежал с места ДТП. Об этом сообщил ТАСС .

Авария произошла в марте прошлого года. Подсудимый после распития спиртных напитков сел за руль автомобиля Mazda, принадлежавшего его другу. Сам приятель также находился в салоне машины. Они отправились в поездку, и врезались в остановку общественного транспорта, где люди ожидали своего автобуса. При этом один мужчина на остановке погиб, а женщина получила тяжелые ранения. Оба нетрезвых автолюбителя просто сбежали с места автокатастрофы, но были позже задержаны правоохранителями.

«Изначально друзья - участники произошедшего указывали на управление автомобилем друг другом», - указали по этому поводу представители прокуратуры.

Экспертиза сумела выяснить, кто именно находился за рулем. Виновный получил 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что 73-летний пенсионер из Подмосковья получил внушительный срок за убийство. Он зарезал своего приятеля, и за это отправился на 7 лет в места не столь отдаленные.