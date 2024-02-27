Пенсионера из Подмосковья приговорили к семи годам строгого режима за убийство знакомого
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В Подмосковье 73-летний пенсионер признан виновным в убийстве своего знакомого, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Преступление произошло в августе прошлого года в жилом доме в деревне Акатово под Ступино. Осужденный и его приятель распивали спиртные напитки, затем между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку.
Пенсионер напал на знакомого с ножом, нанеся ему не менее тридцати двух ударов. Потерпевший скончался на месте.
Суд назначил пенсионеру наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали мужчину, который застрелил водителя скорой помощи.