Пенсионера из Подмосковья приговорили к семи годам строгого режима за убийство знакомого

В Подмосковье 73-летний пенсионер признан виновным в убийстве своего знакомого, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в августе прошлого года в жилом доме в деревне Акатово под Ступино. Осужденный и его приятель распивали спиртные напитки, затем между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Пенсионер напал на знакомого с ножом, нанеся ему не менее тридцати двух ударов. Потерпевший скончался на месте.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали мужчину, который застрелил водителя скорой помощи.