Новые очаги лесных пожаров зафиксировали в Калифорнии

В округе Риверсайд в Калифорнии зафиксировали еще два очага лесных пожаров, сообщило издание Axios.

Отмечается, что новые очаги получили названия «Скаут» и «Стоун». Они возникли на фоне неблагоприятных погодных условий, способствующих быстрому распространению огня.

Пожары в Калифорнии вспыхнули в условиях высокой пожароопасности — распространению огня способствуют сильные порывы ветра и низкая влажность воздуха. Эти факторы значительно усложняют борьбу с огнем и приводят к необходимости эвакуации жителей из близлежащих районов. Местные власти принимают меры для обеспечения безопасности людей и защиты имущества.

В это же время глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелла на пресс-конференции сообщил, что в Лос-Анджелесе задержали двух подозреваемых в поджоге. До этого полиция задержала еще двух подозреваемых.

Национальная метеорологическая служба предупреждает о возможном ухудшении погодных условий на следующей неделе. Ожидаются новые пожароопасные ситуации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставимым с расходами США на Украину.