Лавров назвал ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставимым с расходами США на Украину

Сумма ущерба от январских пожаров в Калифорнии сопоставима с затратами США на Украину, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Его слова процитировало РИА Новости.

«Ущерб (от пожаров) оценивают под $150 млрд. Это даже больше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ напомнил, что Россия до сих пор ждет решения по переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом, который не раз изъявлял желание встретиться с Владимиром Путиным.

Лавров подчеркнул, что Москва ждет конкретных инициатив.

Ранее глава МИД РФ обвинил США в желании вывести из строя последний российский газопровод в Европу. По его словам, американцы не хотят, чтобы у них были конкуренты хоть в какой-то в сфере, в первую очередь в области энергетики.