Нуждаемость семьи: в Госдуме назвали абсурдной схему мошенников с переводами

В информационном поле появились сообщения о новой схеме мошенничества, жертвами которой становятся семьи с детьми. Аферисты запугивают родителей, утверждая, что любые переводы от третьих лиц якобы лишают семью права на государственную поддержку. О распространении такой тактики сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка».

Расчет злоумышленников строится на страхе потерять выплаты на детей, которые жестко привязаны к уровню среднедушевого дохода. Однако, как разъяснила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии для Pravda.Ru, сама логика мошенников абсурдна и не имеет отношения к реальным механизмам оценки нуждаемости.

Парламентарий указала на очевидную нелепость утверждений аферистов: якобы посторонние лица намеренно переводят крупные суммы с единственной целью — завысить среднедушевой доход семьи и лишить ее выплат. Бессараб подчеркнула, что критерии нуждаемости рассчитываются по итогам календарного года, а разовые небольшие поступления не способны критически изменить финансовый портрет семьи. Более того, ни один мошенник не станет перечислять действительно крупную сумму ради такого эффекта — это противоречит самой природе аферы. Депутат также предупредила о риске двойной потери средств при попытке вернуть «ошибочный» перевод напрямую отправителю: злоумышленники могут отозвать свой платеж через банк, и тогда жертва останется и без денег, и с дополнительными вопросами от кредитной организации.

Последствия необдуманных действий могут быть серьезными. Современная система финансового мониторинга внимательно отслеживает банковские переводы, и подозрительная активность способна привести к проверкам. Поэтому Бессараб рекомендует не совершать обратных транзакций самостоятельно, а если перевод все же случился — попросить отозвать его через банк. Важно понимать: не любые поступления учитываются при оценке нуждаемости, а переводы близких родственников и вовсе не считаются доходом — например, если супруг перевел деньги супруге. Также стоит помнить, что сотрудники Социального фонда России не занимаются обзвоном граждан с целью проверки доходов в режиме реального времени: процедура подтверждения нуждаемости инициируется самой семьей при подаче заявления.

Ранее она сообщила, что праздники не повлияют на размер окладов россиян.