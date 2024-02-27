Обглоданные кошками тела мужчины и женщины обнаружили в Подмосковье

В Сергиевом Посаде обнаружили тела мужчины и женщины, которые были частично обглоданы кошками. Также на трупах есть следы обморожения, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, страшную находку сделал знакомый погибших, когда пришел к ним в гости. Трупы находились в строительном вагончике.

По словам мужчины, он не видел знакомых около двух недель, они не выходили с участка из-за обморожения нижних конечностей.

Уточняется, что признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Причины смерти сейчас устанавливаются. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково нашли мумию пенсионерки 1945 года рождения.