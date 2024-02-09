Мумию пенсионерки 1945 года рождения нашли в квартире в Щелково спустя два года
«МК»: просидевшую два года на унитазе мумию нашли в квартире в Щелково
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В подмосковном Щелково обнаружили мумифицированный труп пенсионерки 1945 года рождения, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, тело пожилой женщины было обнаружено после того, как в квартире этажом ниже произошел потоп. На место вызвали полицейских. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли квартиру пенсионерки и обнаружили там мумию, которая сидела на унитазе.
Как выяснили эксперты, хозяйка квартиры скончалась около двух лет назад.
Ранее сообщалось, что в Климовске коммунальщики при обходе квартир обнаружили мумифицированный труп местной жительницы.