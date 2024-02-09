Мумию пенсионерки 1945 года рождения нашли в квартире в Щелково спустя два года

По информации издания, тело пожилой женщины было обнаружено после того, как в квартире этажом ниже произошел потоп. На место вызвали полицейских. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли квартиру пенсионерки и обнаружили там мумию, которая сидела на унитазе.

Как выяснили эксперты, хозяйка квартиры скончалась около двух лет назад.

Ранее сообщалось, что в Климовске коммунальщики при обходе квартир обнаружили мумифицированный труп местной жительницы.