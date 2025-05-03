Обвал грунта закончился трагедией в Геленджике

Иностранцы провалились в яму при обвале грунта, когда вели строительно-монтажные работы в Геленджике. Как стало известно Mash, один из работников погиб, еще двое остались под завалами.

Земляная ловушка образовалась на улице Портовая. Там в ходе работ в неприятность попали четыре человека: это строители из Киргизии. Уточняется, что им от 29 до 47 лет.

По данным канала, из-за обильных дождей почва просела, утянув за собой мигрантов. Один из них погиб, а трое пострадали. При этом двое остаются под завалами. На месте развернули спасательную операцию.

Также Mash отмечает, что сошло примерно 500 кубов грунта.

Ранее сообщалось, что свыше 600 человек эвакуировали с рудника в Норильске из-за задымления.