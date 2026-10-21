Аналитик объяснил выгоду экспорта дизеля для российской казны

Продажа дизельного топлива за рубеж дает России возможность суммарно нарастить экспорт жидких углеводородов. Такое мнение в беседе с « Лентой.ру » высказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, после снижения объемов нефтепереработки и приостановки вывоза дизеля российские портовые терминалы, ориентированные на экспорт сырой нефти, оказались перегружены. Возникла необходимость отгружать за границу еще больше сырья, однако мощностей не хватало. В итоге это вынудило сократить добычу нефтепродуктов, пояснил аналитик.

Юшков отметил, что при падении добычи уменьшаются и выплаты налога на добычу полезных ископаемых. Сейчас Россия добывает примерно на 1,5 млн баррелей меньше, чем позволяют квоты ОПЕК+. Если нарастить экспорт дизеля, часть углеводородов будет уходить за рубеж в виде готовых нефтепродуктов, при этом поставки сырой нефти сохранятся на максимуме. В результате совокупная добыча вырастет, что выгодно государству, подчеркнул эксперт.

Он также указал, что ключевым налогом в нефтяной отрасли России выступает НДПИ на нефть: чем выше добыча, тем больше доходов получает бюджет. В этом и заключается положительный эффект от экспорта дизеля — в увеличении добычи нефтепродуктов, резюмировал Юшков.

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