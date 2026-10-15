Обман на этикетке: в школьных брюках нашли больше синтетики, чем заявлено

В школьных брюках для мальчиков брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini обнаружили превышение содержания фенолов. Эти вещества могут вызывать раздражение кожи и слизистых, аллергические реакции и головную боль, а при длительном воздействии — оказывать токсическое влияние на организм. Об этом говорится в исследовании Роскачества, результаты которого приводит ТАСС .

Всего специалисты проверили брюки 21 торговой марки, купленные в обычных магазинах и на маркетплейсах Wildberries и Ozon. У 15 брендов выявили недостоверные или неполные сведения о составе ткани. По данным экспертов, вместо заявленных шерсти, хлопка или вискозы в изделиях нередко использовали более дешевую синтетику.

В частности, брюки Diphee на Wildberries продавались как шерстяные, однако на этикетке был указан другой состав. Лабораторный анализ показал, что изделие на 78,9% состояло из полиэстера и на 21,1% — из вискозы.

Еще у 14 образцов выявили проблемы с воздухопроницаемостью или способностью впитывать влагу. Из-за этого ребенку может быть жарко, одежда хуже отводит пот, а длительное ношение становится менее комфортным. Дополнительные нарушения, включая отсутствие документов о соответствии и проблемы с маркировкой «Честный знак», обнаружили у 13 образцов.

В исследовании участвовали преимущественно российские производители: в России изготовили 14 из 21 модели, пять образцов поступили из Китая и один — из Киргизии. При этом требованиям обязательных норм и опережающего стандарта Роскачества соответствовали только брюки Kavalier new и «Три сезона».

После проверки Роскачество направило запросы производителям и продавцам. Некоторые компании уже убрали изделия из продажи, а карточки товаров заблокировали на маркетплейсах. Роспотребнадзор объявил предостережения изготовителям и продавцам. Эксперты отмечают, что говорить о полном улучшении качества школьных брюк пока рано, хотя отдельные положительные изменения на рынке есть.

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