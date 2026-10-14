Российская школьница получила срок за паблик в мессенджере

Паблик в мессенджере довел школьницу из Кузбасса до статьи о терроризме

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Кузбассе 16-летнюю жительницу Прокопьевска признали виновной в участии в деятельности террористической организации — поводом стал публичный канал в мессенджере. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СК региона.

По версии следствия и суда, с января по ноябрь 2024 года девушка вела паблик, где продвигала идеологию движения, отрицающего общепринятые нормы морали. Также девушка публиковала картинки с деструктивным содержанием, но ведомство здесь подробностей не раскрывает. Также не уточняется, насколько была большой аудитория паблика.

Суд признал сибирячку виновной. Он назначил несовершеннолетней 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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