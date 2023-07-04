Обстоятельства гибели тринадцатилетнего подростка устанавливают в подмосковном Подольске
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Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти подростка, передает ГСУ СК России по Московской области.
Выяснилось, что в минувшую пятницу подросток в компании друзей гулял вблизи дома, расположенного в Подольске. Во время прогулки он вдыхал пары из баллона освежителя воздуха. В результате подростку стало плохо, и он потерял сознание.
Очевидцы оперативно сообщили о произошедшем в экстренные службы. К сожалению, прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Сотрудники ведомства осмотрели места происшествия, изъяли баллон, а также опросили очевидцев произошедшего.
Ранее стало известно, что девочку, пострадавшую от укуса ядовитой змеи в Подмосковье, выписали из больницы.