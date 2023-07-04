Девочку, пострадавшую от укуса ядовитой змеи в Подмосковье, выписали из больницы

Двенадцатилетнюю девочку, которая была госпитализирована после укуса ядовитой змеи в Талдоме, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Инцидент произошел 27 июня в одном из садовых товариществ. Ребенка доставили в Талдомскую больницу бригадой скорой помощи.

Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская, девочке сразу же ввели сыворотку против яда гадюки и противоаллергический препарат. После этого ушли краснота и отек, самочувствие ребенка улучшилось.

Почти неделю школьница провела в педиатрическом отделении под наблюдением врачей. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже находится дома, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ядовитая змея укусила четырехлетнего мальчика в подмосковном СНТ "Лесные дали". Ребенка госпитализировали.