Девочку, пострадавшую от укуса ядовитой змеи в Подмосковье, выписали из больницы
Фото: [©Алексей Куденко/РИА Новости]
Двенадцатилетнюю девочку, которая была госпитализирована после укуса ядовитой змеи в Талдоме, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Инцидент произошел 27 июня в одном из садовых товариществ. Ребенка доставили в Талдомскую больницу бригадой скорой помощи.
Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская, девочке сразу же ввели сыворотку против яда гадюки и противоаллергический препарат. После этого ушли краснота и отек, самочувствие ребенка улучшилось.
Почти неделю школьница провела в педиатрическом отделении под наблюдением врачей. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже находится дома, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ядовитая змея укусила четырехлетнего мальчика в подмосковном СНТ "Лесные дали". Ребенка госпитализировали.