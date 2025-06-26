Обвиняемый в нападении на ребенка в Шереметьево предстал перед судом

В зал суда доставили мужчину, уроженца Белоруссии, который в аэропорту Шереметьево совершил жестокий поступок, бросив двухлетнего малыша на пол. Телеканал РЕН ТВ обнародовал видеозапись инцидента.

На видео видно, как сотрудники полиции конвоируют закованного в наручники мужчину. На вопросы представителей СМИ он не отвечает. Сегодня суд должен определить меру пресечения для обвиняемого.

Информация о шокирующем нападении гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево появилась 24 июня. Сообщалось, что мужчина поднял маленького мальчика и с большой силой швырнул его на пол.

В данный момент ребенок находится в отделении реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в состояние медикаментозного сна.

Ранее сообщалось, что на мужчину, который напал на ребенка в Шереметьево, жаловались в самолете.