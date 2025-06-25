Новые подробности инцидента в Шереметьево: на мужчину, ударившего ребенка об пол, жаловались еще в самолете

На мужчину, который напал на ребенка в аэропорту Шереметьево, жаловались еще в самолете, сообщил Mash.

По информации источника, 31-летний гражданин Белоруссии устроил дебош еще на борту воздушного судна, однако никто из представителей аэропорта не отреагировал на его поведение, и неадекват спокойно прошел в зону досмотра.

Кроме того, мужчина дебоширил еще при вылете из Каира — вырывался из потока ожидающих и мешал другим пассажирам. На такое поведение египетская полиция также не реагировала. Друзья белоруса пытались самостоятельно успокоить товарища.

На борту самолета задержанный ходил из одного конца воздушного судна в другой, мешая людям уже в салоне. Один из пассажиров пожаловался бортпроводникам, которые обещали обратиться в транспортную полицию по прибытии в Москву, однако унять дебошира смогли лишь его друзья, окунув его в холодную воду в туалете.

В отношении мужчины, который бросил двухлетнего мальчика об пол в аэропорту, возбуждено уголовное дело. Сам он признался, что находился в состоянии опьянения. Как выяснил Mash, накануне белорус выпил три бутылки виски и употребил запрещенные вещества.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовало подробный материал об инциденте в Шереметьево.