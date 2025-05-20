В Иваново силовики устроили обыск у редактора телеканала «Барс»

По сведениям издания, сотрудники полиции и Следственного комитета приехали в жилье к Кустову рано утром во вторник, 20 мая. Примерно через час, около 08:25, они посетили здание, где базируется телеканал, и приостановили его работу. Ими были проведены следственные действия в рабочем кабинете Кустова. Есть информация, что все это связано с делом о клевете с использованием служебного положения.

Журналисты добавили, что Кустову на прошлой неделе поступали анонимные угрозы. Неизвестные люди обещали ему, что призовут к ответу за некий поступок.

Ранее сообщалось, что в особняке, где проживал Андрей Козырев*, бывший глава МИД России, в поселке Барвиха, расположенном в Подмосковье, были проведены следственные действия в рамках расследования преступлений, совершённых в 1990-х годах. Из помещения были изъяты денежные средства, документы и технические устройства.

* Признан иностранным агентом в Российской Федерации.