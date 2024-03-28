ООН зафиксировала ряд случаев насилия и угроз в адрес православных священников и прихожан на Украине

Продолжается насилие в отношении храмов Украинской православной церкви. Радикально настроенные люди врываются в церкви, избивают священников и прихожан, угрожают им. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это признание привел в своих материалах ТАСС .

В Организации Объединенных Наций вновь признали, что последователи канонической Украинской православной церкви подвергаются дискриминации, их жизни и здоровье регулярно попадают в опасность. Поклонники Православной церкви Украины врываются в храмы, применяют насилие и отбирают здания в свою пользу, прикрываясь решениями местных властей.

«Священнослужители и прихожане УПЦ продолжали подвергаться запугиваниям. УВКПЧ зафиксировало шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы УПЦ», - сказано в заявлении.

Зачастую среди нападающих присутствуют действующие военнослужащие ВСУ. Правоохранители не принимают никаких действий, чтобы пресечь либо расследовать такие нападения. Пострадавших уже после инцидентов запугивают расправой, чтобы они не подавали заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что то же Управление комиссара по правам человека признало применение пыток по отношению к российским пленным. Порядка половины опрошенных ООН военнопленных заявили, что в их отношении в плену применялось насилие.