«Опасным маньяком вырастет»: россиян шокировал пьяный подросток, у которого нашли дробь в голове

После тусовки с алкоголем и драки в Новосибирскую районную больницу госпитализировали 14-летнего подростка. Об этом сообщает SHOT.

Врачи обнаружили у него сотрясение мозга, перелом, ушибы, ссадины и, что удивительно, дробь во лбу.

Подросток утверждал, что незнакомец выстрелил в него и скрылся почти месяц назад. Других деталей он не запомнил, как и обстоятельства, предшествующие задержанию, в результате которого он оказался в больничной палате.

«Опасным маньяком он вырастет! Будет выходить ночами на охоту, а утром будут везде находить погибших алкашей»; Я в его годы боялся подраться или напиться. Интересно, куда его родители смотрят?»; «Мальчик-то не подарок, однозначно. Может это тот самый маленький мальчик из стишков-чернушек?» — прокомментировали удивленные россияне.

Полиция проводит разбирательство по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сотрудница магазина спаивала несовершеннолетних.