Операция «Нелегал-2026»: стали известны итоги второго этапа в Рязанской области

В Рязанской области подвели итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», и результаты оказались весьма масштабными. В ходе рейдов, которые проводились совместными силами полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии и Ространснадзора, было выявлено 699 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает издание 7info .

Проверки охватили строительные площадки, торговые точки и места компактного проживания иностранных граждан — то есть те зоны, где чаще всего концентрируются приезжие и где риск нарушений особенно высок. Такой широкий охват позволил правоохранителям получить полную картину ситуации и принять решения, касающиеся сотен людей.

Разбор выявленных нарушений показывает, насколько разнообразны схемы, используемые нарушителями. Больше всего — 226 случаев — пришлось на несоблюдение правил въезда, выезда и пребывания в России. Еще 151 нарушение касалось порядка осуществления трудовой деятельности, а 132 — непосредственно правил пребывания иностранных граждан. Отдельно зафиксированы 135 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе, что говорит о недобросовестности работодателей, готовых использовать труд мигрантов в обход закона. Кроме того, выявлены 53 случая предоставления ложных сведений или поддельных документов при миграционном учете и два случая уклонения от исполнения административного наказания в виде контролируемого самостоятельного выезда из страны. Такая статистика свидетельствует о системном характере проблемы, а не о единичных инцидентах.

Последствия для нарушителей оказались серьезными. Полицейские приняли 101 решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, а еще 14 человек были депортированы в страны исхода. Кроме того, сотрудники УМВД выявили 120 иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. Среди них — те, кто не исполнил решения о выдворении или не покинул Россию после сокращения срока временного пребывания либо аннулирования разрешительных документов. Эти меры не только наказывают конкретных нарушителей, но и служат профилактикой для остальных, демонстрируя неотвратимость ответственности.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе «накрыли» целый автобус мигрантов.