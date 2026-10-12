В российском регионе «накрыли» целый автобус мигрантов

В рейде участвовали сотрудники отдела по вопросам миграции, участковые и оперативники уголовного розыска, а силовую поддержку обеспечивала Росгвардия. Об итогах сообщили в ГУ МВД по Кузбассу, пишет VSE42.RU .

Одной из точек проверки стало предприятие по выпечке и продаже хлеба. Там обнаружили трех мигрантов, работавших без патента. Каждому назначили штраф ₽2 тыс.

Еще одна нарушительница находилась в России незаконно с 2024 года. Ей выписали штраф ₽2 тыс. и постановили выдворение. Сейчас женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.

На строительном объекте выявили другой случай: руководитель не поставила на миграционный учет 12 иностранцев. За это ее оштрафовали на ₽480 тыс.

Отдельный эпизод произошел на дороге. Сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус, в салоне которого ехали 58 мигрантов. У шестерых из них истек срок пребывания в стране. Каждому назначили штраф ₽2 тыс. с выдворением. Водителю, перевозившему нелегалов, выписали шесть протоколов и штраф ₽12 тыс.

По итогам рейда к ответственности привлекли 55 иностранцев, всего составлено 109 административных протоколов.