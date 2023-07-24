«Определять диверсантов станет сложнее»: что будет, если ввести комендантский час в Москве

Украинские беспилотники атаковали Москву, рассказал в соцсетях Сергей Собянин. Удары пришлись по домам на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева.

На этом фоне россияне в соцсетях начали активно обсуждать возможные меры антитеррористической безопасности, включая комендантский час. Атаки БПЛА, исходя из последних данных, как правило происходят рано утром или поздно ночью.

Однако политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров с необходимостью столь радикальных мер не согласен. По его словам, своими атаками террористы преследуют две цели: посеять панические настроения среди людей и спровоцировать власти на введение избыточных мер безопасности.

«К ним относятся режим контртеррористической операции, военное положение, комендантский час. Разумеется, это спровоцирует недовольство среди людей. И власть, и силовики это прекрасно понимают, поэтому не поддаются на провокации. Да, угроза атак дронов не снизилась, но уровень этой угрозы не стоит преувеличивать», — уточнил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий тоже согласен с этим мнением. Он отметил, что комендантский час усилит поток на дорогах и улицах.

«Людей будет еще больше, так как им нужно успеть сделать все дела до комендантского часа. В связи с чем определять диверсантов станет сложнее, а им затеряться в толпе — легче. Не думаю, что БПЛА не смогут атаковать и днем», — поделился Галицкий.

По его мнению, вероятнее всего, военные усилят мониторинг и контроль воздушного пространства, что отзовется гораздо большим эффектом.

В целом, добавил Сипров, массовое применение обеими сторонами беспилотной техники различных классов — особенность нынешнего вооруженного конфликта.

«Использование БПЛА для атак на Москву и область прогнозировалось, были приняты меры для прикрытия региона от ударов с воздуха — вражеские беспилотники уничтожаются огнем средств ПВО или системами радиоэлектронной борьбы. Защитный контур показал свою надежность на деле — ни один беспилотник, запущенный с Украины, целей в столице не достиг. Лишь из-за падения сбитых БПЛА пострадали некоторые гражданские объекты», — заключил собеседник.

Ранее Собянин пообещал помочь жителям в устранении последствий атаки БПЛА.