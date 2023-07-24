Собянин пообещал помочь жителям в устранении последствий атаки БПЛА
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Городские службы помогут жителям устранить последствия атаки беспилотников, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Сегодня ВСУ предприняли атаку на Москву двумя дронами, оба были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники упали на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.
На Комсомольском проспекте обломками аппарата были выбиты несколько стекол в домах №11 и №18.
Пострадавших при атаке БПЛА не было.