Собянин пообещал помочь жителям в устранении последствий атаки БПЛА

Сегодня ВСУ предприняли атаку на Москву двумя дронами, оба были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники упали на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.

На Комсомольском проспекте обломками аппарата были выбиты несколько стекол в домах №11 и №18.

Пострадавших при атаке БПЛА не было.