Опубликовано видео удара российского оптоволоконного дрона по БТР с боевиками ВСУ
Фото: [flickr.com]
В интернете появилось видео, на котором российский FPV-дрон с оптоволоконной системой атакует бронетранспортер с украинскими военнослужащими в Курской области. Этот ролик размещен телеграм-каналом разведчиков 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Vремя выбрало Нас».
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как дрон с высокой скоростью движется над полем боя, приближаясь к боевой машине, куда в это время погружаются украинские десантники. После удара дрон врезается в БТР, и запись обрывается.
Как пояснил военный корреспондент Евгений Лисицын, на видео запечатлен бронетранспортер Stryker, произведенный в США. Он отметил, что российский дрон взорвал технику изнутри.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила населенный пункт Ильинка в Донбассе.