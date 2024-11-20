Армия России освободила населенный пункт Ильинка, расположенный в Донбассе. Об этом информировало Министерство обороны России.

В ходе интенсивных боевых действий подразделения группировки «Центр» успешно отразили 12 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины составили до 390 военнослужащих.

Кроме того, Министерство обороны отметило, что в зоне ответственности войсковой группы «Север» потери украинской армии превысили 105 человек, а также было уничтожено два танка.

Ранее сообщалось, что промзона на севере Купянска полностью зачищена и находится под контролем ВС РФ.