ВСУ совершили обстрел рынка в Кировском районе Донецка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, количество жертв достигло 13 человек и эти данные постоянно обновляются.

По мнению политолога Сергея Разгуляева, это был планомерный и целенаправленный удар именно по мирному населению.

«Это неопровержимый факт, ведь погибли исключительно мирные люди. Это и есть истинное лицо нацистских тварей, у которых в крови заложена жестокость и ненависть абсолютно ко всему живому», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уверен, что Россия ни за что не станет отвечать обстрелом мирных людей даже на столь бесчеловечные акты, но реакция в любом случае должна быть максимально жесткой.

«Вычислить, откуда велся обстрел и точным ударом отправить на тот свет гнусных фашистов. В идеале нанести точные массированные удары по всем известным военным объектам и скоплениям войск. Отправить боевиков ВСУ к Бандере на поклон так быстро, чтобы даже опомниться не успели», — подытожил политолог.

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