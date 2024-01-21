Над Тульской областью сбили беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило о сбитом в небе над Тульской областью вражеском беспилотнике. Информацию об этом ведомство опубликовало в воскресенье, 21 января.

Отмечается, что дрон был ликвидирован средствами противовоздушной обороны (ПВО). Инцидент произошел в субботу, 20 января, около полуночи.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работали специалисты экстренных служб.

26 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом. По информации главы региона, система ПВО уничтожила два дрона, обломки одного из которых обрушились на здание. По словам Дюмина, жертв не было. В доме повыбивало окна.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Чаще всего украинская армия обстреливает приграничные регионы — Белгородскую, Брянскую и Курскую области. В них, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Силы ПВО регулярно сбивают вражеские дроны. Также в ликвидации этих объектов участвует система Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Минобороны РФ также сообщило о том, что на донецком направлении были уничтожены до 320 солдат ВСУ, а также военная техника.