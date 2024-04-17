Павел Дуров заявил о слежке за ним со стороны ФБР

По словам основателя мессенджера Telegram, его программа распространяется по миру подобно пожару. В связи с этим спецслужбы обращают на нее повышенное внимание. Временами они даже устраивают слежку за некоторыми сотрудниками. Об этом заявил Павел Дуров в своем интервью Такеру Карлсону, которое вышло на страницах издания Life.ru .

В частности, сотрудники Федерального бюро расследований в Соединенных Штатах попытались завербовать инженера, который работал на Telegram.

«Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно за моей спиной нанять моего инженера», - указал Дуров.

Это говорит о повышенном внимании со стороны государственных структур, которые пытаются быть в курсе того, что происходит в компании.

Ранее Павел Дуров сообщил, что его сотрудники провели масштабную чистку мессенджера, удаляя пользователей, которые распространяли призывы к терроризму. Были заблокированы тысячи аккаунтов.