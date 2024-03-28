Павел Дуров: Telegram навсегда заблокировал тысячи аккаунтов за призывы к терактам

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере прошли масштабные чистки профилей, которые попались на распространении призывов к терроризму. В основном такие неправомерные сообщения получали пользователи из Украины, России и Белоруссии.

Сообщения с призывами к терактам стали распространять в популярном мессенджере четыре дня назад. Разработчики реагировали на это в течение часа, предпринимая технические и иные меры.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — подчеркнул Дуров.

Также IT-гений пояснил, что в ближайшее время в Telegram появится новая функция, которой смогут пользоваться пользователи из РФ, Украины и Республики Беларусь. Им будет доступна стандартная блокировка сообщений, а также возможность ограничивать круг лиц, которые могут писать в личку.

Также в приложении разработают в краткие сроки улучшенную фильтрацию нежелательных сообщений. В этом разработчикам поможет ИИ.

Ранее сообщалось о новом задержанном по делу о теракте в «Крокусе».