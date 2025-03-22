Пентагон начал расследование для установления источников утечек информации

Министерство обороны США объявило о внутреннем расследовании с использованием детектора лжи с целью установить источники утечек секретной информации из-за скандала вокруг недавнего визита миллиардера Илона Маска в Пентагон. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что все подразделения, даже курирующие вопросы КНР и Ирана, были вынуждены приостановить свою работу и оказались привлеченными к расследованию. Проверка была инициирована руководителем аппарата министра обороны Джо Каспером, который велел установить виновных и передать их в соответствующие органы правопорядка для возбуждения уголовных дел.

Отмечается, что по окончании расследования министру обороны США Питу Хегсету представят доклад с выводами и рекомендациями.

Поясняется, что поводом для проведения расследования стало требование Маска наказать сотрудников Пентагона, которые допустили эту утечку. По его мнению, она была злонамеренно ложной.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил недовольство Пентагоном и готов устроить «встряску».