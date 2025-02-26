Трамп выразил недовольство Пентагоном и готовится устроить «встряску»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил недовольство отношением военнослужащих к вооруженным силам, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга. По ее словам, администрация США придерживается мнения о необходимости «встряски в Пентагоне».

Недавно главы ФБР, Пентагона, Госдепартамента, национальной разведки и Министерства внутренней безопасности дали приказ сотрудникам не отвечать на требование главы DOGE об отчетах. Илон Маск объявил, что те, кто проигнорирует послание, будут отправлены отставку.

Пресс-секретарь также упомянула о недовольстве Трампа деятельностью председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Браун был отправлен в отставку 22 февраля, проработав на должности с октября 2023 года.

На его место президент предложил кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС США Дэна Кейна. Помимо Брауна, свои посты покинули еще пять генералов и адмиралов. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет поручил подчиненным разработать план по сокращению бюджетных расходов.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост замглавы Пентагона Стивен Файнберг во время сенатских слушаний в США призвал не допускать обвинений в адрес России.