Петушиные бои под запретом: юрист раскрыл, как закон и суд защищают животных

В России впервые на уровне судебного решения запретили распространять в интернете фото и видео петушиных боев. Иск подала прокуратура после того, как в ходе мониторинга обнаружила ролики с жестоким обращением с животными. Установить владельцев сайта, где размещались эти материалы, не удалось, поэтому заявление было подано в защиту неопределенного круга лиц. Запрет уже вступил в законную силу. Этот случай стал наглядным примером того, как правовая система реагирует на распространение контента, связанного с жестокостью к животным, и какие последствия могут ждать тех, кто решит организовать подобное мероприятие или просто поделиться записью.

Преподаватель Университета «Синергия», юрист Антон Палюлин в беседе с Общественной Службой Новостей разъяснил, что петушиные бои в России запрещены на всех уровнях правового регулирования. Ключевая норма — пункт 5 части 2 статьи 11 Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Она прямо запрещает организацию и проведение боев животных, причем без исключений для вида животного, формата мероприятия или территории. Неважно, происходит ли это в частном дворе, в специальном помещении или транслируется в интернете — все это незаконно. Более того, статья 12 того же закона запрещает пропаганду жестокого обращения с животными, включая производство и показ фильмов, которые такую жестокость популяризируют. То есть под запрет попадает не только сам бой, но и любая деятельность по его продвижению.

По его словам, ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена статьей 245 Уголовного кодекса РФ. Ее вторая часть касается случаев, когда деяние совершено группой лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией (в том числе в СМИ или интернете), а также в отношении нескольких животных. Санкции внушительные: штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере дохода за период от одного до двух лет, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Причем ответственность наступает не только за непосредственное причинение вреда животному, но и за организацию таких действий и пособничество — например, за выполнение функций видеооператора. Это означает, что любой участник цепочки, от устроителя до человека с камерой, рискует стать фигурантом уголовного дела.

Юрист добавил, что последствия распространения подобных материалов также серьезны. Как показало судебное решение, прокуратура вправе через суд добиваться признания информации запрещенной к распространению, если она содержит сцены жестокости к животным. Сам факт публикации, репоста или демонстрации таких записей может быть квалифицирован как пропаганда жестокого обращения, что запрещено статьей 12 закона № 498-ФЗ. Если же распространение сопровождается публичной демонстрацией, оно может подпадать под признаки части 2 статьи 245 УК РФ, поскольку речь идет о публичном показе жестокости в интернете. В этом случае распространителю грозит весь спектр наказаний — от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

По его мнению, правовая система в России выстроена так, что петушиные бои и любой связанный с ними контент находятся под запретом. Организаторы, операторы и распространители видеозаписей подвергаются реальному риску уголовного преследования. Судебное решение, вступившее в силу, лишь подтверждает жесткость подхода и служит предостережением для тех, кто считает такие развлечения безобидной забавой. В условиях, когда интернет стирает границы, а любой репост может стать доказательством, важно помнить: за жестокость к животным, даже зафиксированную на видео, придется отвечать по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что суд запретил публиковать фото и видео петушиных боев в интернете.