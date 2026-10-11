«Перья и кровь в ленте». Суд запретил публиковать фото и видео петушиных боев в интернете

Суд запретил публиковать фото и видео петушиных боев в интернете

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Пичугина]

Суд по административному иску прокуратуры постановил запретить распространение в интернете фотографий и видеозаписей с петушиными боями. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Основанием для разбирательства стали результаты мониторинга сети, в ходе которого надзорное ведомство выявило контент с признаками жестокого обращения с животными. Речь идет о видеороликах и фотографиях, на которых владельцы птиц умышленно стравливали петухов друг с другом, в результате чего пернатые получали травмы до крови и испытывали боль и страдания .

Установить владельца интернет-ресурса, на котором размещались эти материалы, не удалось. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать данную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации .

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что в Солнечногорске лечат китайского шелкового петуха с заложенным носом.

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