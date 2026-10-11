«Перья и кровь в ленте». Суд запретил публиковать фото и видео петушиных боев в интернете
Суд запретил публиковать фото и видео петушиных боев в интернете
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Пичугина]
Суд по административному иску прокуратуры постановил запретить распространение в интернете фотографий и видеозаписей с петушиными боями. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Основанием для разбирательства стали результаты мониторинга сети, в ходе которого надзорное ведомство выявило контент с признаками жестокого обращения с животными. Речь идет о видеороликах и фотографиях, на которых владельцы птиц умышленно стравливали петухов друг с другом, в результате чего пернатые получали травмы до крови и испытывали боль и страдания .
Установить владельца интернет-ресурса, на котором размещались эти материалы, не удалось. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать данную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации .
Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что в Солнечногорске лечат китайского шелкового петуха с заложенным носом.