Пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину в подмосковном Волоколамске

В Подмосковье младший сержант полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переехал лежащего на дороге мужчину. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на прошлой неделе на Рижском шоссе в Волоколамске. Нетрезвый сотрудник правоохранительных органов был за рулем личного автомобиля. Он покинул место аварии, но позднее, осознав произошедшее, вернулся и сообщил о произошедшем в экстренные службы. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако медики констатировали смерть пострадавшего.

Управлявшего иномаркой жителя Волоколамска 1999 года рождения доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он является сотрудником одного из подразделений местного ОМВД. После ДТП его уволили из органов внутренних дел.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Также предстоит выяснить причины гибели мужчины 1984 года рождения, который лежал на проезжей части. По данным SHOT, погибшим оказался житель Томилино, который работал пожарным.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами столкновения электрички с легковушкой в Подмосковье.