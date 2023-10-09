Два человека погибло в Подмосковье из-за столкновения электрички и автомашины

ДТП случилось в округе Лосино-Петровский. Там легковушка проехала на красный свет и была сбита электропоездом.

Инцидент произошел вчера, около 19 часов 30 минут, рядом со станцией Осеевская. Железнодорожный переезд не оснащен шлагбаумом, а водитель машины не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора. Он начал пересекать пути, и его транспортное средство было снесено электричкой.

«В результате два человека погибли на месте, один с телесными повреждениями госпитализирован», - заявили об этом в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Это заявление привело в своем материале ТАСС. Выживший человек находится в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за его жизнь. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого ЧП.