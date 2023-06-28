Почти четыре тысячи дефектов зафиксировали на детских площадках Подмосковья с начала лета

Свыше 3,9 тысячи дефектов зафиксировали инспекторы ГУСТ Подмосковья на детских площадках региона за июнь, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«После того, как замечания передаются на исправление, мы также следим за оперативностью и качеством работы ответственных организаций», — подчеркнула она.

Министр отметила, что коммунальные службы трех округов — Серебряных Прудов, Лосино-Петровского и Щелково — уже полностью исправили все недочеты, допущенные при содержании детских игровых зон. В Королеве данные задачи выполнены на 96 процентов.

Минимальное количество нарушений сотрудники ГУСТ зафиксировали в Дзержинском, Фрязино и Пущино, отметила глава ведомства.

Летом игровые площадки пользуются у детей особым спросом, поэтому инспекторы ГУСТ проверяют их с особым контролем, подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в Верее. Глава региона отметил, что масштабное благоустройство в городе завершится к сентябрю.