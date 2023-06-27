Воробьев: масштабное благоустройство завершится в подмосковной Верее к сентябрю

В подмосковной Верее после победы в 2019 году на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений стартовал большой проект по созданию комфортной среды, который уже вышел на финальную стадию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству, которые закончатся к сентябрю.

«Сейчас идет обустройство дорожно-тропиночной сети, укрепление склона холма, на котором стоит Городище. Это важный финальный аккорд, чтобы закольцевать пешеходные прогулочные маршруты, связать единой стилистикой основные исторические достопримечательности города», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев выразил уверенность, что все элементы благоустройства помогут раскрыть туристический потенциал города и привлекут малый бизнес.

В рамках благоустройства будет сохранен исторический облик Вереи, а также будут созданы функциональные зоны отдыха. Работы по обновлению города стартовали в 2020 году, тогда они затронули площадь и территорию Комсомольского сквера.

«В последние годы наш город очень преобразился. Красотой можно только восхищаться. Об этом говорят и дачники, которые приезжают к нам летом в большом количестве — все видят, что город расцветает. Это заметно даже в мелочах <…>», — рассказала местная жительница Наталья.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что начальную школу в Верее откроют после капремонта к началу учебного года.