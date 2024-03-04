Под Калугой мужчина столкнул двух девочек лбами

Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в Балабаново Калужской области. Там мужчина применил физическое насилие по отношению к двум девочкам, которых в итоге столкнул головами, сообщило УМВД по региону.

По данным районного информационного центра Боровского района Калужской области, две девочки играли возле своего дома, когда к ним подошел неизвестный и схватил за руки. Отмечается, что мужчина потребовал от них открыть дверь подъезда, после чего затащил их внутрь. Там же он схватил детей за шеи и столкнул их лбами. Девочки от удара упали. На лицах зафиксировали синяки и кровоподтеки.

«Личность гражданина установлена. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отмечается в сообщении областного УМВД.

Подробности инцидента не уточняются. Позже прокуратора Калужской области сообщила об уголовном деле, которое заведено по факту случившегося. По информации ведомства, пострадавшим девочкам 9 и 10 лет. Мужчине, который столкнул их, 56 лет. По предварительным данным, он не был знаком с детьми.

Ранее мы сообщали, что в Москве кассир одного из магазинов смогла обезоружить грабителя. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.