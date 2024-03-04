Продавщица магазина в Москве обезоружила грабителя

Мужчина ворвался в несетевой магазин, схватившись за нож. Он требовал вынуть деньги из кассы, но продавщица нарушила его планы, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на московскую прокуратуру.

Настоящий боевик произошел в Москве, в простом продуктовом магазине на Рязанском проспекте. Мужчина с чулком на голове, с ножом и амбициозными грабительскими планами, стал угрожать продавщице. К удивлению злоумышленника, женщина не растерялась, а выхватила лезвие из рук.

Судя по ролику на сайте московской прокуратуры, изначально продавщица поддалась грабителю. Он сам стал забирать деньги, но находился слишком близко к хитрой женщине. Та подгадала момент и схватила незваного гостя, забрав нож.

Дальнейшие попытки мужчины подойти к гражданке оказались тщетными, и он ушел. Правда, его ограбление можно назвать от части успешным, ведь он забрал деньги и пять пачек сигарет. Вскоре 57-летнего агрессора задержала полиция. Он ответит за содеянное по статье о разбое. Пока фигуранта поместили под стражу до дальнейших разбирательств в суде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух мужчин, обокравших ювелирный магазин.